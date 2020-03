Síria. ONU acusa Rússia e Turquia de crimes de guerra

relatório da Comissão de Inquérito Internacional da ONU , que se concentra no período entre 11 de julho de 2019 e 10 de janeiro de 2020,A primeira acusação está ligada a uma série de ataques aéreos num mercado em Ma’arrat al-Nu’man, a 22 de julho do ano passado., uma vez que foi executado um segundo bombardeamento que atingiu o mesmo alvo, quando a equipas de resgate estavam no local.

Anteriormente, a ONU falou de uma possível responsabilidade russa em crimes de guerra, mas esta é a primeira vez que são encontradas provas.



A segunda acusação é relativa a um bombardeamento a 16 de agosto, nos arredores de Haas, no sul de Idlib, em que 20 pessoas foram mortas e mais de 40 ficaram feridas., afirmaram os investigadores da Comissão de Inquérito Internacional sobre a Síria.A Rússia negou a responsabilidade pelos assassinatos em massa de civis e insistiu que a sua campanha aérea em apoio ao regime de Damasco é apenas direcionada a grupos terroristas.O relatório refere ainda que a Turquia pode também ser responsabilizada criminalmente por violações, consideradas graves, cometidas pelos seus aliados do Exército Nacional Sírio, entre os quais a morte de uma responsável política curda.A Comissão de Inquérito Internacional, que pertence ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, relata também a deslocação de várias famílias curdas, que acusaram os rebeldes sírios, apoiados por Ancara, de execuções e pilhagens, bem como de confiscarem propriedades.Os investigadores denunciaram ainda vários ataques deliberados do Governo sírio e das forças aliadas em locais civis protegidos, onde se incluem hospitais e escolas.Com o apoio da Rússia, as forças do Governo sírio conseguiram entrar na província de Idlib, num ataque que já forçou cerca de um milhão de civis a fugir.Desde o início dos conflitos, em 2011, a guerra da Síria já causou mais de 380 mil mortos e milhões de refugiados.