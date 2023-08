Síria. Pelo menos onze soldados morreram num ataque jihadista

O ataque aconteceu em resposta aos mortíferos ataques russos de quinta-feira em Jesr el-Shughour, perto da região Idleb, onde estão presentes muitos combatentes do Partido Islâmico do Turquestão (TIP), de acordo com a ONG britânica OSDH.



Apesar de não ter sido noticiado pelos meios de comunicação oficiais do país, o diretor da organização, Rami Abdel Rahmane, que dispõe de uma vasta rede de fontes na Síria, confirmou o ataque à agência noticiosa France Presse (AFP).



"Onze soldados sírios foram mortos e 20 ficaram feridos quando combatentes do grupo “Ansar al-Tawhid” e do Partido Islâmico do Turquestão (TIP) fizeram explodir túneis que tinham escavado por baixo de posições do exército, levando a cabo um ataque simultâneo a partir de outros túneis no sul de Idleb".



Os membros do Partido TIP, constituído maioritariamente pela minoria muçulmana uigur da China, começaram a viajar para a Síria, a partir de 2011, para ajudar os grupos jihadistas – nomeadamente o Hayat Tahrir al-Sham (HTS), principal grupo dominado pelo antigo ramo local da al-Qaeda .



De acordo com a organização, “dois jihadistas suicidaram-se na dupla operação, enquanto os violentos confrontos continuam, o que deverá fazer aumentar o número de mortos".



Apesar do cessar-fogo a que a região de Idleb está sujeita, fruto de uma negociação mediada pela Rússia e pela Turquia, nas últimas semanas assistiu-se a uma intensificação dos bombardeamentos, nomeadamente da força aérea russa, em resposta aos ataques do grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) contra zonas controladas pelo exército sírio no noroeste do país.



Desde 2011, o conflito na Síria já causou a morte a mais de um milhão de pessoas e obrigou vários milhões de deslocados a fugirem das suas terras e até do próprio país.



