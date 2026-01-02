Sismo de 6,5 de magnitude atinge sul do México

O Serviço Sismológico Nacional indicou que o tremor foi registado às 07:58 (13:58 em Lisboa) e sentido em vários bairros da Cidade do México, o que obrigou a Presidente do país a suspender a sua conferência de imprensa diária.

O epicentro foi localizado a 15 quilómetros de San Marcos, no estado de Guerrero (sul), informou Sheinbaum, ao regressar ao Palácio Nacional, alguns minutos após o tremor.

A Presidente mexicana indicou que, até ao momento, não havia relatos de "danos graves", nem na capital nem no estado de Guerrero.

A cidade de San Marcos fica a poucos quilómetros da famosa estância balnear de Acapulco.

O México está situado sobre cinco placas tectónicas, o que o torna um dos países mais vulneráveis a terramotos, especialmente nesta costa do Pacífico.

Em 1985, um terramoto de magnitude 8,1 devastou grande parte do centro e do sul do México, causando milhares de mortos e graves danos na Cidade do México.

Em 19 de setembro de 2017, um terramoto de magnitude 7,1 matou 369 pessoas, a maioria na capital.

No mesmo dia, em 2022, o centro do México foi atingido por outro terramoto, poucas horas depois de milhões de pessoas terem participado num exercício de segurança simulando um terramoto.