Sismo de magnitude 7,7 ao largo da Rússia, alerta de tsunami

Lusa 18 Jul, 2017, 07:41 | Mundo

As ondas não deverão exceder os 0,3 metros acima do nível da maré alta na costa da região em estado de alerta, da Rússia ao Havai, disse o Centro de Alertas de Tsunami do Pacífico.

O sismo foi registado às 23:34 GMT (00:34 em Lisboa), com hipocentro localizado a 11,7 quilómetros de profundidade e epicentro à latitude de 54,466 graus norte e longitude de 168,822 graus leste, a 199 quilómetros a leste-sudeste de Nikolskoye, na ilha de Bering, onde vivem mais de 600 pessoas.

O Centro de Alertas de Tsunami do Pacífico emitiu um aviso para advertir sobre a possibilidade de "perigosas ondas de tsunami" para o Japão, Rússia, ilhas Marshall e Yap, além das costas norte-americanas de Guam, Havai, ilhas Marianas do Norte, Atol de Johnston, ilhas Midway e ilha Wake.

O arco das ilhas Aleutas, onde está localizada a ilha de Bering, é uma zona de grande atividade sísmica que compreende uma extensão de cerca de 3.000 quilómetros, desde o golfo norte-americano do Alasca, no leste, até à península russa de Kamchatka, no oeste.