Sismo Marrocos. Cabo Verde manifesta solidariedade e profundo pesar

Em comunicado, o executivo transmitiu que "foi com muita consternação" que tomou conhecimento dos "efeitos devastadores do sismo que abalou o Reino de Marrocos".

"O executivo cabo-verdiano transmite ao Governo e ao Povo Marroquino toda a solidariedade e os sentimentos do nosso profundo pesar às famílias das vítimas e a todos aqueles que de alguma forma foram afetados com este abalo sísmico", lê-se na nota de imprensa.

Na comunicação, o governo refere ainda que em Marrocos "residem muitos cabo-verdianos, especialmente estudantes", garantindo que "continua a acompanhar a situação", através da missão diplomática.

"Até o momento, não há notícias de cabo-verdianos diretamente atingidos, segundo contactos mantidos pela Embaixada de Cabo Verde em Rabat", assinala.

O último balanço oficial do terramoto que atingiu Marrocos na sexta-feira à noite subiu para 820 mortos e 672 feridos, dos quais 250 graves.

A província com mais vítimas registadas é Al Haouz, a sul de Marraquexe e próxima do epicentro, com 394 mortos, segundo o balanço até às 10:00 locais (mesma hora em Lisboa), citado pela agência espanhola EFE.

Segue-se Taroudant (271 mortos), Chichaoua (91), Ouarzazate (31), Marraquexe (13), Azilal (11), Agadir (5), Casablanca (3) e Al Youssufia (1).

De acordo com o Instituto Nacional de Geofísica de Marrocos, o sismo atingiu a magnitude 7,0 na escala de Richter e ocorreu na região de Marraquexe (norte) às 23:11, a uma profundidade de oito quilómetros.

O epicentro foi na localidade de Ighil, situada a cerca de 80 quilómetros a sudoeste de Marraquexe.

O forte sismo foi sentido em Portugal e Espanha.