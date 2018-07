Sistema Solar. Lago de água descoberto na superfície de Marte

RTP25 Jul, 2018, 16:29 / atualizado em 25 Jul, 2018, 17:51 | Mundo

Science.

Várias investigações anteriores já tinham encontrado possíveis sinais de água líquida na superfície de Marte. Porém, segundo a equipa de astrónomos italianos, este é o primeiro sinal de um corpo persistente de água no planeta, sugere a publicação da revista





Os leitos de lagos mostraram que a água já estava presente na superfície de Marte anteriormente. No entanto, o clima do planeta esfriou devido à fina atmosfera, deixando a maior parte da água presa no gelo.

A descoberta foi feita através do Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding (MARSIS), um instrumento de radar a bordo do orbitador da aeronave Mars Express.



"Provavelmente não é um lago muito grande", diz o professor Roberto Orosei, do Instituto Nacional Italiano de Astrofísica.





MARSIS não foi capaz de determinar a profundidade da camada de água. No entanto, a equipa de investigação estima que tem no mínimo um metro, "o que qualifica isto como um corpo de água", reforça Orosei.







"Um lago, não um tipo de água derretida que preenche espaço entre a rocha e o gelo, como acontece com certos glaciares da Terra", acrescentou.



Investigação continua no subsolo





"Há muito tempo que sabemos que a superfície de Marte é inabitável pela vida como a conhecemos. Então a busca por vida em Marte passou agora para o subsolo”, referiu à BBC Manish Patel da Open University.





"É onde obtemos proteção suficiente contra a radiação prejudicial, e a pressão e a temperatura sobem para níveis mais favoráveis. Mais importante ainda, isto permite que a água líquida seja essencial para a vida", explicou o cientista.



De modo a permanecer líquida em condições tão frias, a água deverá tem um grande número de sais dissolvidos.



Embora a descoberta dos atrónomos italianos assegure a existênca de água, não confirma que possa ser consumida.







"Não estamos mais perto de detectar vida", disse Patel à BBC News. "No entanto, esta descoberta dá-nos a localização de onde procurar em Marte", adicionou.





"É plausível que a água seja extremamente fria e concentrada, o que seria bastante estimulante para a vida", explicou Claire Cousins, astrobióloga da Universidade de St Andrews do Reino Unido.







Os novos dados foram captados entre 2012 e 2015 pelo grupo de investigadores da Agência Espacial Europeia. A nova descoberta abre a porta para a possibilidade de existência de água em estado líquido em outras partes do Planeta Vermelho.