Situação das crianças e dos cuidados de saúde no Líbano agrava-se alerta ONU

A situação das crianças e do sistema de saúde no Líbano está a agravar-se, com a guerra na Ucrânia a acentuar problemas ligados à crise económica, escassez de medicamentos e êxodo de pessoal médico, informou hoje a ONU.