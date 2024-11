"Situação inaceitável". Incidente diplomático franco-israelita num complexo gerido por franceses em Jerusalém

"Não vou entrar hoje no domínio de Eleona, porque as forças de segurança israelitas entraram com armas, sem autorização prévia da França, sem concordarem em sair hoje", disse Jean-Noël Barrot no local. "A situação é inaceitável", considerou.





La police israélienne arrête 2 gendarmes français dans le domaine de l’Eleona, propriété française à Jérusalem-Est. Les gendarmes avaient demandé aux policiers de ne pas entrer dans ce lieu, avant la visite prévue du MAE ⁦@jnbarrot⁩ pic.twitter.com/597vz2Manv — Sami Boukhelifa (@sambklf) November 7, 2024



Para além do local de peregrinação da Eleona, o ministro francês dos Negócios Estrangeiros também se recusou a entrar no Consulado Geral de França, em Jerusalém, na presença das autoridades israelitas.







"Este atentado contra a integridade de uma zona pela qual a França é responsável é suscetível de enfraquecer os laços que eu tinha vindo a cultivar com Israel, num momento em que todos precisamos de fazer avançar a região na via da paz", sublinhou Jean-Noël Barrot.

Propriedade francesa na Terra Santa



A França tem atualmente cerca de quatro propriedades religiosas em Jerusalém, conhecidas como “

O Santuário de Eleona é uma igreja cristã situada no Monte das Oliveiras, a leste da cidade velha de Jerusalém, e um dos territórios franceses em Israel., conhecidas como “ Domaine national français” ou “Domínios Nacionais franceses”, na tradução em português. Entre elas, o Santuário da Eleona, a Igreja de Santa Ana, a Igreja de São Pedro em Gallicantu e a Abadia de Abu Ghosh.





Foto: Rieger Bertrand - Hemis via AFP |





A Igreja do Pater Noster (Santuário da Eleona) no Monte das Oliveiras, é um dos quatro territórios franceses em Jerusalém, Israel







No final do século XIX, a França e outros países europeus, começaram a adquirir locais santos na Terra Santa de modo a garantir a preservação do seu património religioso e cultural. Assim como para proteger o acesso dos peregrinos cristãos a esses locais.



















c/ agê ncias