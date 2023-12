Sobe para 18 mortos balanço da explosão em fábrica de níquel na Indonésia

"O número de vítimas mortais aumentou em cinco, pelo que o total é agora de 18", declarou o chefe da polícia de Morowali, Suprianto, que, como muitos indonésios, tem apenas um nome.

A maior parte dos mortos apresentava queimaduras que cobriam mais de 70% do corpo, acrescentou, sublinhando que oito eram estrangeiros.

Entre os feridos, 24 pessoas permanecem hospitalizadas e seis estão em tratamento nas clínicas da fábrica, indicou.

O acidente ocorreu numa fábrica da Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) no parque industrial de Morowali, na ilha oriental de Celebes, a cerca de 1.800 quilómetros de Jacarta.

A ilha é um importante centro de produção de níquel, um metal utilizado nas baterias dos automóveis elétricos e no fabrico de aço inoxidável.

De acordo com o inquérito inicial, a explosão ocorreu durante os trabalhos de reparação num forno. Um incêndio alastrou-se aos tanques de oxigénio, que explodiram.

A ITSS é uma filial do primeiro produtor mundial de níquel, o grupo chinês Tsingshan Holding, que controla igualmente o parque de Morowali.

Uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse na segunda-feira que Pequim tinha pedido à embaixada em Jacarta para investigar as causas da explosão, em coordenação com as autoridades indonésias.

Em janeiro, dois trabalhadores, entre os quais um cidadão chinês, foram mortos numa fundição de níquel do mesmo complexo industrial, durante um motim sobre salários e segurança no trabalho.

Em junho, um acidente na mesma fábrica matou um trabalhador e feriu seis.