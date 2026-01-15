Sobem para oito os mortos em Gaza devido a ataques israelitas apesar do cessar-fogo

De acordo com o hospital Al Nasser, em Gaza, um ataque conduzido por aviões militares israelitas contra a residência da família Al Huli, em Deir al Bala, (centro) causou a morte de quatro pessoas, entre as quais um menor de 15 anos.

Membros da família disseram à agência de notícias espanhola EFE que o ataque foi uma tentativa de assassinato contra Muhamad Al Huli, de 52 anos, comandante e diretor do Dispositivo de Segurança de Fronteiras das Brigadas Al Qasam, o braço armado do Hamas.

Segundo fontes do hospital de Al Aqsa, em Gaza, outro ataque dirigido ao quintal de uma residência em Deir El Balah (também no centro daquele território) resultou em duas mortes. A família disse à EFE que uma das vítimas mortais, de 34 anos, chamava-se Said Jaled al Jarou.

Além disso, duas pessoas morreram por fogo israelita na passagem de Al Alam, na zona de Mawasi de Rafah (sul da Faixa de Gaza).

Segundo fontes do complexo médico Al Naser, o Exército israelita impediu que as equipas de emergência acedessem ao local para recuperar os corpos.

Questionado pela EFE sobre o assunto, o Exército israelita afirmou que "hoje, mais cedo, no sul da Faixa de Gaza, as tropas identificaram um terrorista que cruzou a linha amarela e se aproximou das tropas, representando uma ameaça iminente à sua segurança".

O Exército afirmou que este foi o único incidente hoje do qual tem conhecimento.

Já são mais de 451 os palestinianos mortos por fogo israelita desde 10 de outubro, dia em que entrou em vigor o atual cessar-fogo, segundo informou hoje o Ministério da Saúde do Hamas na Faixa de Gaza, entre estes, incluem-se pelo menos cem crianças, segundo informou na terça-feira a Unicef, que especificou que o número real de crianças palestinianas mortas poderia ser maior, uma vez que estes são apenas os casos "com detalhes suficientes" para serem contabilizados.

Além disso, nestes 97 dias, os serviços de resgate recuperaram 710 cadáveres, dos milhares que se estima ainda se encontrarem sob os escombros de uma Faixa de Gaza devastada pelos ataques israelitas, na qual mais de 80% dos seus edifícios, segundo a ONU, foram danificados ou destruídos.

O total de palestinianos mortos durante a ofensiva bélica de dois anos, que se seguiu aos ataques do Hamas em 7 de outubro ultrapassa os 71.400 vítimas, entre eles mais de 20.000 crianças, de acordo com os dados da Saúde.