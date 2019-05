Partilhar o artigo Social-democrata Laurentino Cortizo é o novo Presidente do Panamá Imprimir o artigo Social-democrata Laurentino Cortizo é o novo Presidente do Panamá Enviar por email o artigo Social-democrata Laurentino Cortizo é o novo Presidente do Panamá Aumentar a fonte do artigo Social-democrata Laurentino Cortizo é o novo Presidente do Panamá Diminuir a fonte do artigo Social-democrata Laurentino Cortizo é o novo Presidente do Panamá Ouvir o artigo Social-democrata Laurentino Cortizo é o novo Presidente do Panamá

Tópicos:

Noriega,