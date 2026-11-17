Os candidatos eleitos pela Lista dos Estudantes nas últimas legislativas sérvias tomaram esta terça-feira posse como deputados ao Parlamento do país, num primeiro passo do processo de composição de um novo governo. São 140 os novos parlamentares, entre os quais académicos, advogados, cientistas e atores - nomes externos à tradicional classe política.





Depois do triunfo nas urnas, a 25 de outubro, a presença dos deputados da Lista dos Estudantes na sessão inaugural do Parlamento em Belgrado reforça um novo capítulo na história do país dos Balcãs - ao cabo de 14 anos de domínio do populista Aleksandar Vučić e do seu Partido Progressista Sérvio (SNS, na sigla sérvia). A sessão inaugural decorreu sob ameaças, por parte de Vučić, da promoção de protestos em massa de cunho nacionalista.





A anteceder a sessão, apoiantes da Lista dos Estudantes concentraram-se diante da Assembleia Nacional para saudar os seus representantes. A chegada de rostos do SNS foi sublinhada com vaias e Lidija Vukićević, candidata pelo partido de Vučić, foi mesmo atingida com iogurte.



A lista estudantil conquistou a maioria absoluta com 53 por cento dos votos, assegurando 140 dos 250 assentos parlamentares. O Partido Progressista Sérvio não foi além dos 39 por cento, obtendo 104 assentos. Os demais lugares couberam a formações representantes de minorias étnicas. Constituída a Assembleia Nacional, a nova maioria dispõe de 90 dias para indicar um primeiro-ministro, apresentar o programa de governo e formar novo executivo.



Até à formação de um novo executivo, a Sérvia manterá um governo interino liderado pelo primeiro-ministro cessante, Ðjuro Macut.



O terramoto político sérvio teve como epicentro um movimento antigovernamental desencadeado pelo desabamento de uma cobertura da estação ferroviária de Novi Sad, em 2024, que fez 16 vítimas mortais. Este colapso valeu acusações redobradas de corrupção ao poder político e incendiou as ruas sérvias com as maiores manifestações desde a queda de Slobodan Milosevic, em 2000. Aleksandar Vučić encurtou em setembro o seu segundo mandato na Presidência para concorrer ao cargo de primeiro-ministro.



O movimento estudantil propõe-se, desde a primeira hora, introduzir reformas de fundo no edifício político e nos serviços públicos do país, desde logo no sistema de saúde, na educação e na defesa, para qual defende uma duplicação do orçamento.



Um dos maiores desafios do movimento passará por divisar um equilíbrio entre laços tradicionais com a Rússia e as aspirações de adesão à União Europeia. A que se soma a sensível gestão das relações com o Kosovo, antiga província sérvia cuja independência, proclamada em 2008, permanece sem o reconhecimento de Belgrado. “Estamos a preparar-nos com muita seriedade para tudo o que nos espera, estudando as leis, os procedimentos parlamentares e os deveres dos deputados”, garantia no início de novembro Mirjana Nikolic, candidata pela Lista dos Estudantes, em declarações à agência France-Presse.



A Presidência da Sérvia estava a cargo de Ana Brnabic, presidente cessante da Assembleia Nacional. O novo presidente do Parlamento manterá interinamente o cargo de chefe de Estado até à convocação de uma eleição presidencial, que deverá acontecer antes de 27 de dezembro.



Vučić não pode voltar a candidatar-se à Presidência, tendo em conta o limite constitucional de dois mandatos.

“Nenhum de nós é político profissional”



Citada na edição online do jornal britânico The Guardian, Sarah El Sarag, advogada de Direitos Humanos eleita pelo movimento estudantil, afiança que este está ativamente envolvido na definição de um novo executivo.



“Estamos lá por causa deles. Estamos a fazer tudo juntos”, frisa Sarag, para acrescentar que têm decorrido “reuniões e exercícios voltados para o trabalho parlamentar quase todos os dias”.



“Nenhum de nós é político profissional. Somos advogados, médicos, professores, e é a primeira vez que desempenhamos este tipo de funções”, acentua.



Sem poupar na dramatização, Vučić vem acusando a Lista dos Estudantes de pretender pôr em marcha um regime de “terror absoluto” na Sérvia, instando “procuradores e polícias submissos” a efetuar detenções ilegais de nomes conotados com o SNS.





c/ agências