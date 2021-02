Sonda chinesa já chegou à órbita de Marte

A sonda foi lançada em julho passado a partir da ilha de Hainan e "entrou com sucesso em órbita de Marte", indicou a agência de notícias oficial Xinhua.





A Tianwen já enviou a primeira foto de Marte quando se encontrava a uma distância de cerca de 2,2 milhões de quilômetros do planeta.





A foto foi disponibilizada pela agência espacial chinesa CSNA que relava uma imagem a preto e branco do planeta vermelho.





Na pagina da agência espacial chinesa pode ler-se: "Às 20 horas de 5 de fevereiro de 2021, o motor da primeira missão de exploração de Marte, a sonda Tianwen-1, foi aceso, e realizada a quarta correção intermediária de ignição concluída com sucesso para garantir que a captura de Marte fosse implementada conforme planeado. Até agora, Tianwen-1 está em órbita há cerca de 197 dias, cerca de 184 milhões de quilómetros de distância da Terra, cerca de 1,1 milhão de quilómetros de Marte, num voo que percorreu deste a Terra até Marte cerca de 465 milhões de quilómetros.Os sistemas de sondas estão em boas condições."







É o segundo aparelho a chegar à órbita de Marte em dois dias, depois de uma outra sonda lançada pelos Emirados Árabes Unidos ter completado a viagem na terça-feira.





Primeira imagem marciana captada pela Tianwen-1 a uma distância de cerca de 2,2 milhões de quilómetros de Marte. Créditos CNSA/DR



Na próxima semana, no dia 18 de fevereiro, será a vez dos Estados Unidos a tentar fazer aterrar um rover, do tamanho de um SUV, batizado de Perseverance, em Marte, no que seria a oitava missão norte-americana ao planeta.As três missões foram lançadas ao mesmo tempo para aproveitar a maior proximidade entre a Terra e Marte, cerca de 450 milhões de quilómetros, que acontece a cada dois anos.A aterragem no solo marciano é difícil e o veículo chinês tem pára-quedas, retrofoguetes e 'airbags', equipamento que usará para aterrar numa área rochosa chamada Utopia Planitia, o mesmo local onde o veículo norte-americano Viking 2 aterrou em 1976.O veículo da missão Tianwen (que em chinês quer dizer "procura pela verdade celestial") é do tamanho de um carrinho de golfe, trabalha a energia solar e deverá estar cerca de três meses em funcionamento.O robô da missão norte-americana Perseverance deverá aterrar no dia 18 em Marte para procurar vestígios microscópicos de vida que outrora poderá ter existido no planeta e recolher rochas para trazer de volta à Terra na missão de regresso, agendada para a próxima década.A missão dos Emirados, chamada Amal (esperança), entrou em órbita na terça-feira para recolher dados sobre a atmosfera do planeta.Além destes, há mais seis aparelhos na órbita de Marte: três norte-americanos, dois europeus e um indiano.

A Tianwen-1 é a segunda tentativa chinesa de mandar uma nave a Marte, depois de ter falhado o lançamento de uma sonda integrada numa missão russa que não chegou a sair da órbita terrestre.





Na foto, pode ver-se as formas de relevo icônicas como a Planície de Marte Asidalia, a Planície de Cluse, o Planalto Zi Meridian, a Cratera Skiapareli e o vale profundo mais longo, o Vale dos Marinheiros, claramente visíveis. Créditos: CNSA/DR



Em dezembro passado, a missão lunar chinesa Chang'e 5 foi a primeira a trazer rochas da Lua para a Terra desde a década de 1970. Em 2019, os chineses foram também pioneiros no envio de um veículo para o lado mais distante da Lua.





C/Lusa