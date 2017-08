Sondagem da CNN mostra que o Twitter nem é o pior de Trump

Paulo Alexandre Amaral - RTP 08 Ago, 2017, 18:48 / atualizado em 08 Ago, 2017, 19:03 | Mundo

Seis meses. Quase duzentos dias. A popularidade do Presidente Trump não para de cair e mostra números nunca vistos numa Administração, diz a última sondagem da CNN.



O trabalho do republicano Donald Trump enquanto Presidente não parece convencer grandemente, quer o eleitorado que o colocou na Casa Branca, os republicanos, quer os democratas. Apenas 38% dos inquiridos no estudo da CNN aprova o trabalho de Trump enquanto Presidente, 56% desaprovam. Não há grande dramatismo na progressão destes índices, mas é de assinalar que em fevereiro, com um mês de função, os números estavam em 44% de aprovação e 53% de desaprovação.

Conferências de imprensa não convencem

Apenas um quarto dos americanos (25%) acredita nas comunicações oficiais da Casa Branca, sendo que 30% não acreditam em absolutamente nada do que é dito nessas conferências de imprensa. E mesmo entre os republicanos, seis meses de Presidência Trump depois, só metade diz acreditar.



Os números remetem Donald Trump para a incómoda posição de pior Presidente da história americana (em termos destes registos). De acordo com a CNN, só o democrata Bill Clinton registou níveis tão baixos de aprovação nos primeiros meses na Casa Branca (44%) e mesmo assim, ficando a seis pontos percentuais.



Trump não é sequer salvo pelos inquiridos que se dizem republicanos. Entre estes, apenas 59% aprovam fortemente a sua gestão, uma queda de 14 pontos face aos 73% observados em Fevereiro. Mesmo aquela base de apoio que o levou à presidência, os brancos sem estudos superiores, caiu dos 47% para os 35% em termos de forte aprovação.



No grupo dos democratas, a reprovação da gestão de Trump manteve-se na ordem dos 80%.



Uma causa preponderante para esta percepção do trabalho de Trump no cargo de Presidente encontra-se, de acordo com este estudo da CNN, no uso que Trump faz do seu tempo e das suas capacidades. Por exemplo, 62% dizem ter perdido a confiança na sua perícia enquanto presidente devido às suas próprias ações e atitudes.



Esta ideia prevalece mesmo entre a sua base eleitoral, com mais de 50% a sustentar a análise de que a forma de agir de Donald Trump o prejudica enquanto Presidente.

Americanos culpam Trump por Administração coxa

No mesmo sentido vão os números relativos à capacidade de Trump de montar uma Administração na Casa Branca. Uma grande maioria dos inquiridos, 62%, considera que o Presidente não foi capaz de fazer um trabalho decente para reunir uma boa equipa de assessores em seu torno.



É uma apreciação que pode encontrar o espelho da realidade com as constantes substituições na equipa de comunicação, com as entradas e saídas de Sean Spicer, Anthony Scaramuci, ou os chefes de gabinete e até ameaças de remodelação no FBI e Ministério Público. Um quadro que se completa juntando a questão familiar, com Trump a manter no seu círculo de poder filhos, filha e genro, pessoas que lhe merecem a confiança, mas que não passam de uma espécie de paraquedistas impreparados para a política de alta cilindrada. Característica de que parece padecer o próprio Donald Trump.



Apesar de toda esta série de números negativos revelados pelo barómetro da CNN, a maioria dos americanos continua a acreditar no futuro dos Estados Unidos e na ideia de que o país tem caminho para andar e que o está a fazer na direcção acertada (53%). Face à desconfiança na liderança de Donald Trump, este último detalhe remete para uma desvalorização do homem que está de timoneiro da nação.

E quanto ao Twitter?

Em termos de análise pessoal, apenas 30% dizem admirar o Presidente, enquanto 34% dizem estar orgulhosos de o ter como Presidente. Já uma maioria de 55% considera que Donald Trump degradou o cargo e 60% não vêem Trump como honesto e confiável.



Sobre os tweets do Presidente, cerca de 70% dos inquiridos concordam, apesar de todas as polémicas que envolvem a sua actividade na rede social, que lhe é desta forma permitido comunicar-se diretamente com seus partidários sem um filtro dos media. No entanto, 52% dizem o Twitter não é uma forma eficaz para partilhar opiniões sobre questões importantes e 72% consideram que não envia a mensagem certa para outros líderes mundiais.



Sete em cada 10 dizem ainda que muitas vezes os tweets parecem surgir como resposta a notícias que terá visto na televisão e 71% que se tornam uma maneira arriscada para um presidente comunicar. Na mesma linha, 60 por cento dos inquiridos consideram que essas mensagens curtas facilmente são mal interpretadas, 63% que muitas vezes se tornam enganosas.