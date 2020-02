SpaceX anuncia acordo para levar turistas ao espaço





“Esta missão histórica vai abrir um caminho que permitirá que os voos espaciais sejam possíveis para todas as pessoas que sonham com eles”, declarou Gwynne Shotwell, presidente e diretor das operações da SpaceX, citado pelo jornal espanhol El País. Os turistas que vão viajar com a companhia fundada por Elon Musk e com a Space Adventure poderão observar a Terra de uma forma que ninguém viu, pelo menos desde o programa Gemini., declarou Gwynne Shotwell, presidente e diretor das operações da SpaceX, citado pelo jornal espanhol Segundo a empresa, o anúncio vem na sequência do sucesso da primeira demonstração do Crew Dragon em março de 2019.



Os quatro viajantes, que ainda não foram escolhidos, vão viajar no Falcon 9, que vai partir do Estado da Flórida, nos Estados Unidos, e permanecerão na órbita da Terra durante cinco dias, a uma altitude estimada entre os 800 e os 1200 quilómetros (duas a três vezes mais do que a altitude da órbita da ISS).



Com a abertura da SpaceX ao turismo espacial, a empresa passa a competir com a Virgin Galactic e a Blue Origin, duas companhias que estão a trabalhar em veículos de voo suborbital e orbital, com o objetivo de transportar pessoas até ao espaço.



“Esta missão será uma experiência social e uma oportunidade na vida de ter o dobro da altura de qualquer outra missão espacial civil ou de uma visita à Estação Espacial Internacional”, declarou a empresa.



