Squid Game. Série expõe a realidade da crise de endividamentos na Coreia do Sul

Uma entidade anónima, cujos membros escondem o rosto com máscaras, procura pessoas endividadas por toda a Coreia do Sul para lhes fazer uma proposta:(o equivalente a 33 mil milhões de euros).Quase 500 pessoas aceitam o convite, mas só quando começam o primeiro jogo se apercebem que estão a colocar em risco a própria vida. Ainda assim, a grande maioria opta por continuar no desafio, com o único objetivo de ganhar o dinheiro que poderá saldar todas as suas dívidas.Esta distopia aterradora, criada por Hwang Dong-hyuk e levada aos ecrãs pela Netflix, tem por base uma realidade preocupante:Este endividamento é acompanhado por um fosso cada vez maior entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos, fosso esse que é acentuado pelo aumento do desemprego jovem e pelo crescimento compulsivo dos preços das casas nas grandes cidades, onde os trabalhadores comuns não podem dar-se ao luxo de morar.Neste cenário,de modo a conseguir sobreviver - tal como é ilustrado em Squid Game.Lee In-cheol, diretor executivo da instituição, acredita que o endividamento é uma experiência universal, mas que não é coincidência a série Squid Game passar-se precisamente na Coreia do Sul.“O montante total da dívida acumulada pelos sul-coreanos excede o PIB em cinco por cento”, referiu o especialista em entrevista ao. “Em termos individuais, isso significa que. E o número de pessoas com endividamentos está a aumentar a um ritmo exponencial”, alertou.Para tentar resolver o problema, a comissão de serviços financeiros da Coreia do Sul decidiu que os maiores bancos deveriam pôr um travão nos empréstimos aos clientes. “Mas será que isso vai realmente ajudar as pessoas, especialmente numa altura de pandemia de covid-19?”, questionou In-cheol.

Um caso real que parece saído de Squid Game

Aos 35 anos, Choi Young-soo (nome ficcional) trabalha ema fazer entregas de refeições e vive num quarto de um hostel, que partilha com cerca de 30 pessoas. Em Gangnam, zona cara e moderna da capital Seul, esse é o único alojamento que consegue pagar. disse ao, partilhando a sua realidade enquanto sul-coreano endividado e sem recursos.Levando uma vida que poderia ter sido imaginada para a série Squid Game, Choi é um dos muitos que recorreram aos empréstimos fáceis de obter no país. Há dois anos trabalhava como engenheiro informático numa empresa do complexo industrial de Pangyo – o equivalente coreano a Silicon Valley.e o excesso de trabalho levaram-no a decidir, em conjunto com a sua mulher, abrir um bar na cidade natal de ambos, Incheon. “Não esperávamos tornar-nos milionários. Ficaríamos satisfeitos se ganhássemos o mesmo que antes. Só queria conseguir dormir mais horas”, explicou.Tudo estava a correr como planeado até à chegada da pandemia de covid-19. Com as restrições de horários, o número de clientes caiu a pique e o casal deixou de conseguir pagar a renda de casa. Foi nessa altura que pediu um empréstimo.Na Coreia do Sul,quatro por cento apenas nesse primeiro empréstimo.Ainda assim, em poucos meses o casal acabou por recorrer a empréstimos em cinco dos maiores bancos sul-coreanos, hipotecando a casa onde vivia. Entrou, então, num ciclo vicioso no qual fazia empréstimos para pagar os já existentes. Em alguns casos, os juros chegavam a ser superiores a 17 por cento., confessou Choi. “Estava a receber tantas chamadas e mensagens a exigir que pagasse os meus empréstimos. Isso dominou as nossas vidas”.O desespero culminou com a mulher de Choi a ter de trabalhar num restaurante noutra parte do país. O casal teve de pedir aos pais de um deles para ficarem a tomar conta dos seus dois filhos pequenos.Choi disse aojá ter ouvido falar na série Squid Game mas, sem dinheiro, não tem como conseguir vê-la., afirmou.Squid Game estreou a 17 de setembro na Netflix e, em menos de um mês, tornou-se a série mais vista de sempre nessa plataforma de, alcançando mais de 111 milhões de contas de utilizadores.