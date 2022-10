Stela Moris arrasa John Bolton em debate sobre a extradição de Julian Assange

O debate entre Stela Moris e John Bolton teve lugar no programa Uncensore, de Pier Morgan, transmitido pelo canal britânico de televisão TalkTv e girou em torno da situação do jornalista australiano Julian Assange, que os Estados Unidos querem ver extraditado do Reino Unido, para o submeterem a um processo em que será pedida uma pena de 175 anos de prisão.





Bolton, que foi conselheiro de Segurança Nacional sob as administrações Bush e Trump, comentou a pena pedida nos Estados Unidos contra Assange, afirmando que esta é ainda uma pena minimalista e que Assange merecia mais: "Espero que ele apanhe pelo menos 176 anos de cadeia por aquilo que fez", disse. Moris não se ficou e a dada altura disse que, num quadro de respeito pelo direito internacional, Bolton teria de ser julgado pelo papel que desempenhou como "chefe de claque" da invasão do Iraque.





"I hope he gets at least 176 years in jail for what he did."



Ambassador John Bolton discusses Julian Assange's imprisonment with the WikiLeaks founder's wife Stella.@AmbJohnBolton | @StellaMoris1 | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/JGWiEBszZg — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) October 5, 2022





O moderador, Pier Morgan, começara por recordar que Assange está desde há quase quatro anos fechado na prisão britânica de alta segurança de Belmarsh, depois de já ter estado fechado durante sete anos na Embaixada equatoriana em Londres.