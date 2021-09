Submarinos. MNE salienta importância de "restaurar a confiança que se tenha perdido"

No percurso entre o hotel e a sede das Nações Unidas em Nova Iorque, o ministro dos Negócios Estrangeiros falou à RTP sobre o impacto do acordo AUKUS, entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, acordo esse que fez cair um entendimento prévio entre França e a Austrália.