Subsídios de habitação levam à demissão de dois membros do governo grego

Lusa27 Fev, 2018, 09:02 | Mundo

Um curto comunicado oficial difundido hoje refere que o primeiro-ministro, Alexis Tsypras, aceitou os dois pedidos de demissão agradecendo o trabalho desempenhado por ambos.

De acordo com a imprensa de Atenas, Papadimitriu pediu para abandonar o executivo na segunda-feira à noite, poucas horas depois de a mulher com quem é casado, Rania Andonoulu, vice-ministra do Trabalho, ter apresentado a demissão.

Os jornais gregos apontaram Raina Andonopulu como um dos membros com "mais rendimentos" do governo de Tsypras tendo aceitado durante dois anos as ajudas financeiras a que os deputados e os ministros têm direito por não residirem na capital antes de terem aceitado o cargo no Governo.

Apesar de a vice-ministra não ter cometido qualquer ilegalidade, as notícias geraram mal-estar político no governo por não ter cumprido as "regras morais" que os ministros aceitaram "para se diferenciarem dos governos anteriores".

Desde que assumiu o cargo de primeiro-ministro, Tsypras tem mostrado que não tolera casos de corrupção ou comportamentos económicos "imorais" por parte dos membros do governo.

A crise política que marcou o afastamento da vice-ministra Rraina Andonopulu, responsável pelos subsídios de solidariedade ao setor mais carenciado da população grega, prolongou-se durante os últimos dois dias.

Na segunda-feira de manhã, os jornais da capital grega referiam que a vice-ministra estava disposta a devolver ao Estado o montante do subsídio recebido (23 mil euros) e que, por isso, não iria renunciar.

A vice-ministra acabou por apresentar a demissão tendo o marido tomado a mesma atitude ao apresentar o afastamento do cargo de ministro da Economia.

De acordo com as notícias publicadas na Grécia os dois membros do Governo foram forçados politicamente a apresentar as respetivas demissões.

Na sequência dos afastamentos, Tsypras anunciou que vai eliminar os subsídios de habitação aos membros do executivo que não sejam deputados, como era o caso da vice-ministra do Trabalho.

Rania Andonopulu e o marido são proprietários de uma residência de 300 metros quadrados na ilha de Syros e de um apartamento de 110 metros quadrados em Nova Iorque, Estados Unidos, além de terem declarado depósitos bancários e ações que totalizam três milhões de euros.

Os ministros gregos que não são deputados recebem entre 2.000 a 2.100 euros mensais, além dos subsídios, o que corresponde a metade do vencimento dos ministros que são parlamentares.

A saída dos dois membros do governo de Atenas acontece na altura em que decorre em Atenas a última avaliação sobre o resgate financeiro ao país.