Sucessão de Merkel. Sondagens dão vitória ao SPD na Alemanha

Segundo as sondagens o SPD tem 26 por cento das intenções de voto, segue-se a CDU com 21 por cento e os Verdes com 15 por cento das intenções de voto.



Na prática, caso as projeções se confirmem, para haver maioria muito provavelmente o próximo governo terá de ser formado por três partidos.