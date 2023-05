Sudão. Mais de 700 mil deslocados desde o início da guerra

A capital sudanesa continua a ser assolada por ataques aéreos e combates no terreno e vários bairros encontram-se completamente vazios.





Com uma população de mais cinco milhões de pessoas, muitas já fugiram desde o início da guerra civil, a 15 de abril.

Habitantes que continuam na cidade continuam a relatar tiroteios vindos de todas as direções e dizem que muitos ataques aéreos estão a ter lugar perto do aeroporto internacional da capital do Sudão.





Mais de 600 pessoas morreram e outras cinco mil estão feridas. Outras cidades também reportam combates.

“Muitas pessoas que não são daqui estão com familiares, enquanto outros estão em escolas, mesquitas e edifícios públicos”, explicou o porta-voz das Nações Unidas para as Migrações, Paul Dillon, revelando que muitas estão a ficar sem dinheiro e sem bens essenciais.

As Nações Unidas continuam a alarmar para os números de pessoas que fogem todos os dias, explicando que nos próximos dias o número pode subir para os 800 mil, caso os combates não cessem.





Enquanto a capital sofre, estão a ser mantidas negociações na Arábia Saudita para tentar um cessar-fogo.