Suécia abandona investigação a explosões dos gasodutos Nord Stream

A Suécia analisou o tráfego marítimo e realizou análises forenses e interrogatórios. Os procuradores referiram que a investigação procurou "estabelecer se cidadãos suecos estiveram envolvidos e se o território foi utilizado para realizar o atentado e dessa forma colocando em risco os interesses suecos ou a segurança da Suécia".





O procurador sueco Mats Ljungqvist, que liderou a investigação do país nórdico, afirmou à agência Reuters que, "temos uma imagem do que sucedeu e não podemos entrar em detalhes sobre o que essa imagem indica, mas leva-nos a concluir que não temos jurisdição".

Troca de acusações

Os Nord Stream, orçados em milhares de milhões de euros, deveriam transportar gás russo até à Alemanha sob a superfície do Mar Báltico. Foram danificados por pelo menos três explosões submarinas, registadas em águas suecas e dinamarquesas.

A Suécia e a Dinamarca referiram que as explosões foram provocadas por explosivos e Ljungqvist afirmou que um "ator estatal" deveria estar por trás do ataque. Nenhum país apontou o dedo a qualquer suspeito, até agora, com a Rússia a liderar a lista dos responsáveis mais prováveis.







As autoridades dinamarquesas e alemãs ainda prosseguem as suas próprias investigações aos ataques, considerados entre os atos de espionagem mais ousados das décadas recentes. A polícia em Copenhaga já indicou que as suas investigações deverão igualmente ser concluídas em breve.