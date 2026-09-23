"Super El Niño" pode causar mais de 450 mil mortes nos próximos seis meses

estima-se que, na Nigéria, morram 31.320 devido ao El Niño nos próximos seis meses. Segue-se a Indonésia, com 19.251 mortes previstas, o Sudão, com 17.430, a Índia (15.670) e o Brasil (13.271), entre vários outros países. Segundo a investigação da Universidade de Chicago,. Segue-se a Indonésia, com 19.251 mortes previstas, o Sudão, com 17.430, a Índia (15.670) e o Brasil (13.271), entre vários outros países.

O fenómeno acontece a cada dois a sete anos e o último foi em 2024. O previsto para este ano, porém, está a ser apelidado de “Super El Niño”, “Mega El Niño” ou mesmo “El Niño Godzilla”, já que os cientistas estimam que possa ser o mais poderoso das últimas duas décadas.

“Um postal do futuro”

c/ agências

Cientistas climáticos estimam que mais de 450 mil pessoas possam morrer devido ao calor adicional provocado pelo fenómeno El Niño nos próximos seis meses. O número vem somar-se às mortes prematuras resultantes das temperaturas já elevadas devido à crise climática.As mortes por calor foram estimadas a nível regional e, por isso, permitiram identificar os locais onde podem ser implementadas medidas para proteger as pessoas e salvar vidas.Tais medidas podem passar porEm circunstâncias normais, os ventos do Pacífico empurram água quente para a Ásia, enquanto as águas mais frias se encontram na costa da América do Sul. Mas, sob o fenómeno El Niño, esse padrão enfraquece ou é mesmo invertido, causando secas nalgumas regiões e cheias noutras e contribuindo para o aumento das temperaturas globais.Na segunda-feira,. O calor é tão superior ao de eventos anteriores que os cientistas estão a classificá-lo como “alucinante”.“A estimativa de 451 mil pessoas é um número tão grande que pode ser paralisante, mas é composta por pais e filhos, avós e vizinhos, pessoas que vão trabalhar, que cuidam das suas famílias e que vivem as suas vidas”, afirmou Michael Greenstone, coautor do relatório, aoA estimativa de mortes refere-se ao período de setembro deste ano a fevereiro de 2027, altura em que terminam as atuais previsões de temperatura. No entanto, prevê-se que os níveis elevados de mortes por calor se mantenham até junho ou julho de 2027.Apesar de, no geral, os países mais afetados serem no sudeste asiático e em África,O estudo alerta que,“As projeções de mortalidade a curto prazo dão-nos uma indicação do rumo que estamos a tomar, caso não se concretizem novos investimentos em adaptação. A diferença em relação às alterações climáticas é que há mais tempo para implementar medidas de adaptação que salvem vidas”, vincam os cientistas.Tamma Carleton, coautora do relatório, disse aoque “daqui a 20 anos, quando as temperaturas extremas de hoje se tornarem o novo normal, não queremos estar num estado constante de emergência”, pelo queO abastecimento alimentar também será afetado pelo El Niño, tendo o Programa Alimentar Mundial alertado, em agosto, que os seus impactos provavelmente levariam cerca de 50 milhões de pessoas a sofrer fome aguda e provocariam um aumento dos preços.As projeções agora divulgadas pelos cientistas foram elaboradas com base na relação mensal entre a temperatura e as mortes adicionais causadas pelo calor em 24.378 regiões do mundo. Os dados foram combinados com as previsões de temperaturas mais elevadas devido ao El Niño nos próximos meses.