Supremo Tribunal abre caminho à prisão de Lula

A votação decorreu na última noite no Supremo Tribunal Federal, no Brasil, e acabou empatada. Foi a presidente daquele órgão de justiça, Carmen Lúcia, que teve o voto final e rejeitou o pedido de “habeas corpus” de Lula da Silva.



A defesa do antigo presidente do Brasil ainda pediu que a prisão de Lula ficasse proibida até que o julgamento de outras ações estivesse concluído mas a maioria dos juízes do Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido da defesa.



Lula da silva pode agora ser preso e começar a cumprir pena mesmo tendo ainda direito a recursos a tribunais superiores.