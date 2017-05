Supremo Tribunal divulga áudio de Temer

Lusa 18 Mai, 2017, 23:54 / atualizado em 18 Mai, 2017, 23:59 | Mundo

"Dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo o que tinha de alguma pendência. (...) E ele [Eduardo Cunha] foi firme em cima: cobrou. Acelerei o passo e tirei da fila", numa referência ao pagamento do suborno, afirmou o empresário.



Joesley Batista recordou as ligações feitas pelo "negócio dos vazamentos" (fugas de informação) a Eduardo Cunha, antigo presidente do Congresso, e ao ex-ministro Geddel Vieira Lima. "Volta e meia", essas fugas citavam "alguma coisa tangenciando a nós", acrescentou o empresário.

Esta conversa que indicia um suborno aos dois políticos gerou a abertura de um processo ao Presidente brasileiro



"Eu estou lá me defendendo (...) o que eu mais ou menos consegui fazer até agora. Eu estou de bem com o Eduardo [Cunha]", disse o empresário, ao que o Presidente o interrompeu: "Tem que manter isso, viu".



Esta conversa que indicia um suborno aos dois políticos gerou a abertura de um processo ao Presidente brasileiro, que se tornou hoje alvo de um inquérito do STF.



Michel Temer veio a público na tarde desta quinta-feira para fazer uma declaração pública e negou que tenha autorizado o pagamento de suborno em troca do silêncio de Eduardo Cunha.