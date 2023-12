Supremo Tribunal dos EUA vai decidir sobre acesso à pílula abortiva

O medicamento em causa, o mifepristone, é usado em mais de metade das interrupções voluntárias da gravidez nos Estados Unidos. Uma eventual decisão contra o documento também poderá ter impacto na autoridade da Food and Drug Administration, reguladora norte-americana que aprovou o uso do medicamento há mais de 20 anos.O Supremo Tribunal dos Estados Unidos mantém a maioria conservadoraEm comunicado, o presidente norte-americano, Joe Biden, afirmou que está "fortemente comprometido" em defender o acesso à pílula abortiva., anunciou Karine Jean-Pierre, porta-voz da Casa Branca.Este caso remonta a novembro de 2022, quando um grupo de organizações anti-aborto e alguns médicos apresentou uma ação judicial em que consideram que a FDA aprovou ilegalmente o medicamento.

O grupo em causa apresentou a ação na cidade de Amarillo, Texas, onde apenas um juiz federal pode decidir sobre ações civis. A decisão coube ao juiz Matthew J. Kacsmaryk, nomeado por Donald Trump,





Kacsmaryk ditou, em abril deste ano, numa decisão preliminar, que a aprovação do medicamento pela Food and Drug Administration era considerada inválida e que o mesmo deveria ser retirado do mercado.





Em agosto, o tribunal de recurso dos EUA para o quinto circuito, considerado um dos tribunais federais de recurso mais conservadores do país, considerou que a revogação da licença por parte da FDA já não seria possível, mas que se deveria restringir de forma significativa o acesso à mifepristona, alargado em anos recentes.Em resposta a esta decisão,No recurso apresentado,A decisão “ameaçaria perturbar gravemente a indústria farmacêutica e impediria a FDA de cumprir com as suas responsabilidades estatutárias de acordo com o seu julgamento científico”, cita oEsta quarta-feira, o Supremo Tribunal, de maioria conservadora, aceitou receber as petições apresentadas pela Administração Biden e pela Danco Laboratories.Ainda assim, perante uma decisão que restrinja o acesso ao medicamento,Em anos recentes, a FDA democratizou o acesso ao mifepristona, deixando de ser necessária uma prescrição por parte de um médico, as três consultas antes da toma ou a recolha pessoal do medicamento. Se a decisão do tribunal do quinto circuito passar a vigorar por ordem do Supremo Tribunal, os utentes ficam sem a possibilidade de obter a receita através de teleconsulta e de a receberem por correio.Segundo a decisão de junho de 2022, que reverteu o “Roe v Wade”, o direito ao aborto passou a ficar ao critério de cada Estado.A decisão que o Supremo Tribunal tem agora em mãos irá ter impacto nos vários estados norte-americanos e poderá abrir um perigoso precedente em relação às resoluções da FDA e ao trabalho das empresas farmacêuticas.Em caso de reversão no direito ao acesso às pílulas abortivas, os juristas mais conservadores do país poderão procurar limitar o acesso a outro tipo de medicamentos, desde logo fármacos usados na proteção contra o HIV ou medicamentos ligados à afirmação de género, destaca o jornal