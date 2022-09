Suspeita de sabotagem nas explosões submarinas em gasoduto do mar Báltico

Fugas de gás no Nordstream 1 provocaram explosões submarinas no mar Báltico. Os sismógrafos da Dinamarca registaram as explosões em vídeo e a polícia sueca lançou uma investigação. O gasoduto é gerido pela Grazprom, a maior empresa de gás da Rússia, e vários Governos ocidentais falam de sabotagem.