Suspeito de tiroteio no Estado de Nova Iorque presente a juiz

Foto: Brandon Watson - EPA

Um tiroteio num supermercado de Buffalo, no Estado norte-americano de Nova Iorque, provocou dez mortos. Há ainda notícia de três feridos.

O atirador entrou no espaço comercial com uma espingarda. Usava equipamento militar.



As autoridades revelam que o homem transmitia o ataque ao vivo na Twitch, uma plataforma de jogos. A polícia está a investigar a possibilidade de crime de ódio.



O suspeito de 18 anos já foi detido e presente a um juiz.