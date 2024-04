Suspeito detido. Tiroteio em escola na Finlândia faz vários feridos e um morto

Pelo menos uma criança de 12 anos morreu e duas outras ficaram gravemente feridas no tiroteio ocorrido esta manhã numa escola em Vantaa, que acabou com a detenção de um suspeito, também menor, indicou a polícia finlandesa.



"Há feridos no tiroteio. O suspeito está sob custódia policial", adiantou inicialmente a polícia finlandesa, que foi chamada ao local dos disparos pelas 9h08 locais (7h08 em Lisboa), e adiantou na altura que havia três feridos e que o suspeito, também menor, fora detido.

Segundo a agência espanhola Efe, entre os feridos estavam pelo menos três menores e o suspeito, entretanto detido pelas autoridades, também menor de idade. Os feridos foram levados para o hospital, acabando um deles por morrer pouco depois.

Ainda não são conhecidas as motivações deste ataque.

Tanto as três vítimas como o suspeito do ataque terão cerca de 12 anos de idade, indica a Reuters.

“O perigo acabou de imediato”, disse o diretor da escola, Sari Laasila, à Reuters, recusando-se a comentar mais sobre o incidente.

As autoridades pediram aos moradores da zona que não abram a porta de casa a pessoas estranhas e que se mantenham afastados da zona da escola. O estabelecimento onde ocorreu o tiroteio é uma escola primária, frequentada diariamente por cerca de 800 alunos e na qual trabalham 90 pessoas.

O primeiro-ministro filandês, Petteri Orpo, classificou o incidente como "profundamente chocante".



"O dia começou de uma forma horrível. Houve um tiroteio na escola Viertola, em Vantaa. Só posso imaginar a dor e a preocupação que muitas famílias estão a enfrentar neste momento. O suspeito do crime foi preso", reagiu já a ministra do Interior, Mari Rantanen, na rede social X.

Päivä alkoi järkyttävällä tavalla. Vantaan Viertolan koululla on tapahtunut ampumavälikohtaus. Voin vain kuvitella sen tuskan ja huolen, jota monessa perheessä tällä hetkellä koetaan. Epäilty tekijä on saatu kiinni. Tilannetta johtaa @IUpoliisi. — Mari Rantanen (@MariPSRantanen) April 2, 2024

A vice-diretora de educação e formação de Vantaa, Katri Kalske, informou que já foi convocado um gabinete de crise e explicou que qualquer atualização sobre o incidente é da responsabilidade da polícia, segundo noticiou o canal finlandês Yle.







Vantaa é a quarta maior cidade da Finlândia, com cerca de 240 mil habitantes. Não é a primeira vez que se registam incidentes do género no país. Os anteriores tiroteios em escolas levaram a que o Governo tomasse medidas mais severas quanto à posse de armas.

Em 2007, Pekka-Eric Auvinen matou a tiros seis estudantes, a enfermeira da escola, o diretor e a si próprio, usando uma arma na Jokela High School, perto de Helsínquia. Um ano depois, Matti Saari, outro estudante, abriu fogo numa escola profissional em Kauhajoki, localizada no noroeste da Finlândia, matando nove estudantes e um funcionário do sexo masculino antes de apontar a arma contra si mesmo.



A Finlândia reforçou a legislação sobre armas em 2010, introduzindo um teste de aptidão para todos os requerentes de licenças de armas de fogo. O limite de idade para os candidatos também foi alterado de 18 para 20 anos.



Existem mais de 1,5 milhões de armas de fogo licenciadas e cerca de 430 mil titulares de licenças no país de 5,6 milhões de pessoas, onde a caça e o tiro ao alvo são atividades populares.



c/ agências