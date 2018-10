Suspeito do assassínio de Khashoggi morre em desastre rodoviário

RTP18 Out, 2018, 16:27 / atualizado em 18 Out, 2018, 16:36 | Mundo



O tenente das Forças Aéreas Sauditas, de 31 anos, Meshal Saad al-Bostani morreu num “acidente de carro suspeito” em Riade. De acordo com o jornal oficioso do governo turco Yeni Şafak , que cita fontes não identificadas, o homem terá sido silenciado.









De acordo com o jornal, al-Bostani chegou à Turquia às 01:45 (hora local) antes do desaparecimento do jornalista saudita. Ficou alojado no Wyndham Grand Hotel e deixou o país às 21:46 a bordo de um avião privado da Sky Prime Aviation.





No mesmo dia, mais 14 sauditas, entre os quais funcionários do Governo, chegaram a Istambul em dois aviões. Todos os suspeitos já abandonaram a Turquia.





Com base em imagens recolhidas por câmaras de videovigilância, foi identificado um outro oficial dos serviços secretos sauditas em Istambul no dia da morte do jornalista considerado muito próximo do príncipe herdeiro da Arábia Saudita.

Os detalhes sobre o acidente que vitimou al-Bostani ainda estão por revelar. Al-Bostani estava entre o grupo de 15 sauditas que visitaram o consulado enquanto o jornalista ainda estava no edifício mas a atuação do tenente durante a visita a Istambul também está por revelar.Abdulkadir Selvi, colunista de outro órgão de informação turco,, admite que o cônsul saudita na Turquia, Mohamed al-Otaibi, possa ser “a próxima execução”, uma vez que o príncipe herdeiro “fará tudo para se livrar de quaisquer provas”.