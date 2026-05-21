Mundo
Guerra no Médio Oriente
Suspensão parcial de acordo EU com Israel em discussão há mais de um ano
A suspensão parcial do acordo de associação da União Europeia com Israel que Luís Montenegro defendeu esta quarta-feira está em discussão há mais de um ano na União. A primeira proposta concreta para que o acordo fosse suspenso foi defendida pela Espanha e pela Irlanda ainda em 2024.
Mas, de discussão em discussão, até agora, os 27 estão totalmente divididos nesta matéria. O assunto voltou à mesa dos ministros dos Negócios Estrangeiros o mês passado, sem sucesso.