Tailândia. Grupo retido em caverna recebe treino e mantimentos

RTP04 Jul, 2018, 10:17 / atualizado em 04 Jul, 2018, 10:21 | Mundo

As autoridades tailandesas estão a tentar a todo o custo drenar a água da caverna no norte da Tailândia onde o grupo de jovens e o treinador de futebol ficaram presos antes das tempestades. Uma extração "quase impossível", segundo um coordenador do esforço de resgate internacional.



Os jovens encontram-se num lugar alto e a salvo das enchentes, informou Ruengrit Changkwanyuen, um coordenador do contingente tailandês da equipa internacional de mergulho em cavernas, que localizou o grupo na noite de segunda-feira.



"As equipas de resgate têm de trabalhar rapidamente porque, até sexta-feira, chegará uma tempestade e, se a chuva começar de novo, a caverna ficará totalmente inundada", disse Changkwanyuen ao britânico The Guardian. "Se isto acontecer, será quase impossível distribuir mantimentos ou conseguir contactá-los."



O grupo foi encontrado na segunda-feira depois de nove dias preso na caverna devido à subida do nível da água. Desde então, os jovens já receberem comida e tratamento médico. Porém, o resgate pode levar meses, uma vez que precisam de ser ensinados a nadar ou esperar que a água diminua.



Nenhum dos rapazes, entre os 11 e os 16 anos, sabe nadar. Usar aparelhos de respiração, para que possam ser retirados do sistema de cavernas por mergulhadores, parece ser a única opção no momento.

Um novo vídeo entretanto divulgado pela marinha tailandesa mostra os jovens envoltos em mantas térmicas, enquanto se apresentam e dizem "eu estou saudável" ou “obrigado”.

Um novo vídeo entretanto divulgado pela marinha tailandesa mostra os jovens envoltos em mantas térmicas, enquanto se apresentam e dizem "eu estou saudável" ou "obrigado".

De acordo com as autoridades, os elementos do grupo pareciam mental e fisicamente saudáveis após receberem comida e água. No entanto, os menores ainda não conseguiram falar com os pais. A tentativa de enviar um telemóvel para a caverna falhou quando a proteção à prova de água que rodeava o dispositivo se partiu. As autoridades preparam-se para enviar outro telemóvel.

Com o grupo estão também um enfermeiro e alguns soldados. "Estamos a cuidar deles como se fossem nossos filhos", disse Narongsak Osatanakorn, governador da província de Chiang Rai.

Um vídeo difundido na manhã desta quarta-feira mostra o grupo a ser tratado por um médico da marinha tailandesa, que passou a noite dentro do complexo de cavernas estão presos há 11 dias.

Um vídeo difundido na manhã desta quarta-feira mostra o grupo a ser tratado por um médico da marinha tailandesa, que passou a noite dentro do complexo de cavernas estão presos há 11 dias.



"O mais importante é reduzir os níveis de água", realça Osatanakorn ao Guardian. "A água diminuiu muito, mas quando está a chover não podemos combatê-la. Se não chover, podemos obter bons resultados. O tempo é limitado para tirar as crianças”.





O grupo está dentro da caverna desde o dia 23 de junho, quando entrou no local depois de um treino de futebol. O súbito aumento do nível da água reteve os menores e o treinador que os acompanha.