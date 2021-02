Tailândia, Myanmar, Hong Kong. Saudação de "Jogos da Fome" torna-se viral.

Sirawith Seritiwat, jovem manifestante pró-democracia, recorda que a mensagem anti-autoritária veiculada nos filmes de "Jogos da Fome" ressoou entre os jovens manifestantes da época. "Sabíamos que seria facilmente compreendido para representar conceitos de liberdade, igualdade, solidariedade".

Protesto anti-Governo no 47.º aniversário da Revolta Estudantil, a 20 de outubro de 2020, em Banguecoque, Tailândia | Foto: Reuters





Citado no jornal britânico The Guardian, Seritiwat acrescenta: “Porque a situação anti-golpe naquela época parecia semelhante às cenas de Hunger Games, em que as pessoas apontavam com três dedos para o presidente Snow”.