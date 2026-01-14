Tailândia. Queda de grua sobre comboio faz mais de 30 mortos

O Governo ordenou uma investigação ao incidente, que ocorre após uma série de outros acidentes fatais atribuídos a falhas de segurança na Tailândia.

A construção faz parte do troço Banguecoque-Nakhon Ratchasima do projeto transnacional de comboio de alta velocidade que liga a capital tailandesa a Kunming, no sudoeste da China.

Empresa contratada com responsabilidade no edifício que colapsou

Em março do ano passado, um edifício de 30 andares em construção em Banguecoque, por uma joint-venture que incluía a ITD, colapsou, matando 89 pessoas, depois de um terramoto de magnitude 8,8 ter atingido o vizinho Myanmar.

Linha de alta velocidade liga à China através do Laos

O projeto ferroviário de alta velocidade que atravessa a Tailândia vai ligar à China através do Laos.

O Governo chinês afirmou, no ano passado, que mais de um terço da construção do troço que liga Banguecoque a Nakhon Ratchasima já estava concluído, e que toda a linha até Nong Khai, na fronteira com o Laos, estaria pronta até 2030.





