Talibãs bloqueiam acesso ao aeroporto de Cabul

Está bloqueado o acesso ao Aeroporto de Cabul. Os talibãs não permitem a saída do Afeganistão. A poucos dias do fim do prazo para a operação de retirada, as autoridades norte-americanas alertam para a probabilidade de um novo ataque nas imediações do Aeroporto, nas próximas 24 ou 36 horas.