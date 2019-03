TAP cancela voo para Caracas por falta de condições operacionais

Antena 112 Mar, 2019, 09:02 / atualizado em 12 Mar, 2019, 09:16 | Mundo

A transportadora aérea portuguesa vai acompanhar a evolução da situação na Venezuela para decidir se mantém a ligação que está prevista para sábado.



Rosa Azevedo - Antena 1

De acordo com a edição desta terça-feira do jornal Público, uma tripulação da companhia espanhola Air Europa foi atacada a tiro, no passado domingo, numa unidade hoteleira da capital venezuelana.



O diário acrescenta que os profissionais da Air Europa chegaram a estar sequestrados no hotel, antes do regresso a Espanha.