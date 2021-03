TAP realiza a 11 de março mais um voo de repatriamento de e para o Brasil

O voo já está esgotado e a lista de espera é de 300 passageiros.



Por causa da pandemia os voos com destino ou origem no Brasil estão proibidos, exceto os que se realizem por motivos humanitários.



De acordo com o porta-voz da TAP, podem realizar-se mais voos, mas será sempre uma decisão do governo.