Taxistas angolanos demarcam-se de atos de vandalismo e cancelam greve

A ANATA, em comunicado, afirma que os atos de vandalismo, pilhagem de armazéns e instituições, arruaça, barricadas e danificação de viaturas públicas e privadas foram praticados por oportunistas não associados à organização.

Segundo a associação dos taxistas, a paralisação pacífica, ordeira, serena e silenciosa, agendada entre 28 e 30 de julho, com o lema "fica em casa", foi convocada há mais de 20 dias pelas plataformas das associações e cooperativas de taxistas que, depois do diálogo mantido com o governador de Luanda, ficou cancelada.

A capital angolana registou episódios de violência, saques e barricadas nas primeiras horas desta segunda-feira, na sequência da greve convocada pelos taxistas contra a subida do combustível e da tarifa de táxi, facto que motivou a intervenção da polícia angolana com vários meios de dissuasão para travar os protestos.

Houve relatos de feridos e mortos, conforme imagens partilhadas nas redes sociais, ainda não confirmadas pelas autoridades policiais, tendo a polícia indicado apenas a detenção de uma centena de pessoas.

"Para evitar que indivíduos estranhos à classe e aproveitadores, com fins inconfessos, continuem a perturbar a paz social", a ANATA e demais associações e cooperativas reiteram que a paralisação antes anunciada foi cancelada.

Apelam aos taxistas para continuarem a exercer o seu trabalho com normalidade e sublinham que terça-feira será um dia normal de trabalho, augurando que o retorno à atividade seja feito com serenidade, urbanidade e disciplina.

Asseguram ainda abertura ao diálogo com as autoridades para a melhoria das condições da atividade de táxi.