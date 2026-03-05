EM DIRETO
Guerra no Médio Oriente. Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito

Teerão ameaçou atacar instalações nucleares israelitas

As Forças Armadas do Irão ameaçaram hoje lançar um ataque contra as instalações nucleares israelitas em Dimona caso os Estados Unidos e Israel tomem medidas para alcançar uma "mudança de regime" em Teerão.

Um alto responsável militar iraniano afirmou que se os Estados Unidos e Israel procurarem uma mudança de regime no Irão, Teerão admite atacar o reator nuclear de Dimona, nos territórios ocupados por Israel.

A ameaça foi divulgada hoje pela a agência de notícias iraniana ISNA.

As instalações israelitas, localizadas no deserto do Negev, são cruciais para Israel e, por isso, estão entre os locais mais fortemente protegidos do país.

O Governo israelita enfatizou que alcançar uma mudança de regime no Irão é um dos objetivos da campanha.

O ministro da Defesa, Israel Katz, ameaçou na quarta-feira que qualquer sucessor de Khamenei seria também "um alvo inequívoco para eliminação".

