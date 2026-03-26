Teerão está a "implorar por um acordo". Trump ameaça ser "pior pesadelo" do Irão

Rutte diz que a Aliança está pronta para se defender, como já aconteceu por três vezes na Turquia.

O relatório anual



O secretário-geral da Aliança diz que os progressos são notórios sobretudo por parte dos Estados-membros da Europa e do Canadá.



O contributo de Portugal em 2025

A Polónia foi o aliado que mais investiu – 4,30 por cento -, seguindo-se a Lituânia e a Letónia. Os Estados Unidos investiram 3,19 por cento do PIB norte-americano em defesa no âmbito da NATO.

Missão permanente de policiamento aéreo rotativo do flanco leste;





Missão para proporcionar à Aliança uma presença naval contínua, no Mar Báltico;





Missão de vigilância reforçada da NATO para aumentar a dissuasão e a defesa na Bulgária e na Roménia;





Missão de aeronave de Patrulha Marítima com o objetivo de apoiar a postura de dissuasão e defesa através de atividades de vigilância; apoiar o conhecimento da situação marítima; e contribuir para a Inteligência, Vigilância e Reconhecimento Conjuntos ao longo das fronteiras orientais no Cabo Norte, Mar Báltico, Mar Negro, Mar Mediterrâneo e no Mar do Norte, Mar da Noruega e Oceano Atlântico;





Operação Guardiões do Mar com a missão de garantir a segurança marítima em todo o Mar Mediterrâneo.

O secretário-geral da NATO apresentou esta quinta-feira o relatório anual da Aliança sobre investimentos em defesa. Mas na conferência de imprensa, em Bruxelas, a guerra no Irão foi o tema que mais questões levantou.Questionado sobre se as forças iranianas podem atingir países no centro da Europa,“Sejamos lúcidos e conscientes do facto de que Diego Garcia fica a quatro quilómetros do Irão.. Mas isso significa que são cada vez mais perigosos para os aliados. E podem fazer as contas: são quatro mil quilómetros”.“A boa notícia, claro, é que os aliados estão preparados.. A NATO é uma aliança muito forte. E vocês viram isso na Turquia com os três mísseis apontados ao país”.O secretário-geral da NATO deixou uma garantia:“Em 2025, pela primeira vez, todos os aliados cumpriram a meta acordada em 2014 de investir pelo menos dois por cento do seu PIB na defesa, e muitos foram muito mais além. De facto, assistimos a um aumento de 20 por cento nos gastos da Europa e do Canadá com a defesa em 2025, em comparação com 2024.”.Mark Rutte recordou que,“Não assumimos a responsabilidade suficiente pela nossa própria segurança, mas houve uma verdadeira mudança de mentalidade, um reconhecimento coletivo do nosso ambiente de segurança transformado. E como europeu, tenho orgulho no que estamos a fazer. Do tremendo progresso que está a ser feito.”.“Os Estados Unidos, sob a Presidência de Trump, estão a realizar ações cruciais para a aliança. Garantiu que toda a Aliança atingisse a meta dos dois por cento. Não tenho a certeza se teríamos atingido este objetivo no final do ano passado sem o Presidente Trump. E depois, em Haia, acordámos a meta de despesas de 5%”.E, concluiu:Portugal atingiu, no ano passado, os dois por cento do PIB de investimentos em defesa.. O Governo português teve gastos de 21,23 por cento em equipamentos, 2,15 por cento em infraestruturas e 31,38 por cento noutras áreas de defesa.Portugal organizou o exercício N, que foi concebido para testar e avaliar novas tecnologias em ambientes realistas. Em 2025, foi combinado com o exercício de Experimentação Robótica e Prototipagem com Sistemas Marítimos não Tripulados (REPMUS), criando umaEste exercício decorreu em setembro, ao largo da costa de Portugal para testar e avaliar novas tecnologias e capacidades marítimas num cenário realista, reunindo também equipas operacionais, a indústria e a academia. Este exercícioPortugal participou ainda, como aliado, em várias missões da NATO: