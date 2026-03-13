Teerão reivindicou ataques contra Israel e bases dos EUA no Bahrein

"A libertação de Jerusalém está próxima e a vitória está ao alcance dos oprimidos e dos que procuram a liberdade no mundo", afirmou a Guarda Revolucionária em comunicado, sublinhando que os últimos ataques coincidiram com o Dia Internacional de Jerusalém, celebrado hoje, a última sexta-feira do Ramadão.

A Guarda Revolucionária especificou que o ataque, utilizou mísseis de precisão e drones contra as cidades israelitas de Kiryat Shmona, Jedrela e Haifa, bem como contra uma base dos Estados Unidos no Bahrein.

Até ao momento, a ofensiva de Israel e dos Estados Unidos fez mais de 1.200 mortos no Irão, de acordo com as autoridades de Teerão.

Entre os mortos estão o líder supremo iraniano, ayatollah Ali Khamenei, bem como vários ministros e oficiais de alta patente das Forças Armadas iranianas.