Teerão tem proposta para reabertura do Estreito de Ormuz

A proposta faz depender a reabertura do Estreito de Ormuz da suspensão do bloqueio naval aos portos iranianos e das sanções às vendas de petróleo por parte dos Estados Unidos, bem como da observação do cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, no Líbano.





Abbas Araghchi indicou que o plano pode ser iniciado assim que Washington aceite a proposta. De acordo com o vice-presidente do Quincy Institute, Trita Parsi, o ministro iraniano apresentou o plano na reunião privada com representantes norte-americanos, na última quinta-feira, à margem do debate na Assembleia-Geral da ONU.





"Ao afirmar explicitamente que esta pode ser a única oportunidade antes das eleições intercalares nos Estados Unidos, o Irão pressiona Donald Trump em relação aos preços do petróleo e do gás", explicou Urban Coningham, investigador do Royal United Services Institute, à Al Jazeera.





O programa de sete dias assemelha-se ao Memorando de Entendimento de junho deste ano, mas com um cronograma mais acelerado, já que o acordo anterior previa um período provisório de 60 dias.



O Irão tinha-se comprometido com a abertura da passagem a navios durante esse período, mas retomou os ataques no Estreito e não avançou com as negociações. O Irão tinha-se comprometido com a abertura da passagem a navios durante esse período, mas retomou os ataques no Estreito e não avançou com as negociações.



Esta sexta-feira, a Casa Branca revelou que as autoridades norte-americanas têm discutido, de forma construtiva, o futuro da guerra com o Irão e garantiu que tem conseguido exportações significativas de petróleo pelo Estreito de Ormuz, de acordo com a Associated Press.



O bloqueio iraniano à travessia, através do qual circulava 20 por cento do petróleo e gás mundial, tornou-se o principal instrumento de pressão deste conflito e os efeitos têm-se estendido além-fronteiras.

