Telavive desdramatiza retirada de embaixador brasileiro e insiste que Lula peça desculpa

"Não nos deixaremos intimidar até que o Presidente brasileiro [Lula da Silva] peça desculpa e retire o seu incitamento antissemita contra o povo judeu e contra Israel", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Israel Katz, na conta pessoal X (ex-Twitter).

Até lá, acrescentou, o Presidente brasileiro "será uma personalidade indesejada no Estado de Israel".

Com estas declarações, o chefe da diplomacia israelita reagiu à notícia de que o governo brasileiro chamou o embaixador em Telavive para consultas, ao mesmo tempo que convocou o embaixador do Estado judeu em Brasília, Daniel Zonshine, numa crise diplomática crescente entre os dois países, à medida que prossegue a ofensiva militar de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza.

O chefe da diplomacia brasileiro, Mauro Vieira, convocou o embaixador israelita para comparecer hoje no Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro, onde participa na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros do G20 na quarta e quinta-feira, segundo o Governo brasileiro.

Brasília também chamou de volta o embaixador brasileiro em Telavive, Frederico Meyer, que regressará terça-feira ao Brasil, depois de ter sido convocado hoje pelo governo israelita para o informar da dura reação do Governo do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, às declarações de Lula da Silva.

A polémica foi desencadeada no domingo, quando, em declarações à imprensa durante uma viagem à Etiópia, Lula da Silva comparou a campanha militar israelita em Gaza ao Holocausto.

O Presidente brasileiro disse que o confronto "entre um exército muito preparado contra mulheres e crianças" nunca tinha acontecido antes na história, exceto "quando Hitler decidiu matar os judeus" na Segunda Guerra Mundial.