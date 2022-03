Televisão estatal russa desafia Kremlin e critica guerra na Ucrânia

Contrariamente ao resto do mundo, a população russa não tem, na sua grande maioria, conhecimento do que se passa no país vizinho, neste momento. Vladimir Putin proibiu a comunicação social da Rússia de usar as expressões "guerra" ou "invasão" e declarou aos russos que estavam a ser realizadas "operações militares especiais" na Ucrânia. As redes sociais também começam a ficar cada vez mais limitadas e as publicações censuradas. Mas na quinta-feira à noite, a televisão estatal russa desafiou o Kremlin ao transmitir a opinião de um comentador que criticou a ofensiva russa em direto.