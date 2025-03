"Temos de rearmar a Europa". Cimeira sobre Ucrânia termina entre paz e belicismo

Ursula von der Leyen foi um dos primeiros rostos a abandonar o local da cimeira organizada pelo Governo britânico, que reuniu mais de uma dezenas de líderes europeus e o secretário-geral da NATO para discutir o futuro da Ucrânia – face à inversão da postura norte-americana pela mão de Donald Trump.A presidente da Comissão Europeia afirmou que os interlocutores nesta reunião tiveram “uma discussão boa franca” sobre o modo de conferir à Ucrânia uma posição de força para eventuais negociações de paz com a Rússia de Vladimir Putin. Ou seja,, propugnou a responsável alemã, para anunciar que, reforçou.

Concluídos os trabalhos na Lancaster House, o presidente da Ucrânia partiu de helicóptero para Sandringham, local de um encontro com o rei Carlos III.



Questionada sobre o posicionamento de Trump, Von der Leyen quis ser taxativa:Num tom pouco usual, a presidente da Comissão Europeia sustentou que os europeus terão de se concentrarJá o secretário-geral da NATO, que esteve igualmente à mesa da cimeira, fez o balanço de “uma reunião muito boa”, tendo em conta o compromisso para com um reforço dos gastos nacionais com armamento e o apoio à Ucrânia., insistiu Mark Rutte.

“A Europa acordou”, estimou o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, nas redes sociais.

, continuou o secretário-geral da Aliança Atlântica,Quanto a recentes declarações de Donald Trump sobre o Artigo 5.º do Tratado do Atlântico Norte, ao abrigo do qual um ataque a um membro da NATO é encarado como um ataque ao conjunto dos países-membros, Rutte optou pelo léxico diplomático.

O presidente dos Estados Unidos disse acreditar no Artigo 5.º, mas ressalvou que os Estados do Báltico vivem “num bairro duro”.



, advogou.

“Coligação” para policiar eventual acordo de paz

A culminar a cimeira, o anfitrião britânico - que durante a manhã anunciara uma iniciativa, com a França de Emmanuel Macron e Kiev, para gizar um plano de paz para a Ucrânia – confirmou a vontade de formar uma “coligação” que monitorize qualquer a implementação de qualquer entendimento com Moscovo.“Nem todas as nações vão sentir-se capazes de contribuir, mas isso não pode significar que nos encostemos. Ao invés, aqueles que o quiserem, vão intensificar agora o planeamento com urgência.”, reiterou Keir Starmer.Dos trabalhos, indicou o primeiro-ministro britânico, saiu um

Qualquer acordo “terá que envolver a Rússia”

Starmer procurou lançar água na fervura do incidente da passada sexta-feira na Sala Oval da Casa Branca, onde o presidente ucraniano foi vilipendiado por Donald Trump e pelo vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance.Sugeriu ainda que a iniciativa tripartida previamente anunciada este domingo foi comunicada ao presidente norte-americano.. Não vou percorrer os detalhes dessa conversa, masem termos de assegurar que avancemos juntos, Ucrânia, Europa, Reino Unido e Estados Unidos, rumo a uma paz duradoura”.

O chanceler cessante da Alemanha, Olaf Scholz, referiu-se ao encontro como “valioso”, tendo servido para reafirmar o apoio à Ucrânia enquanto “vítima da agressão russa”.

Outra das ideias-chave da conferência de imprensa do primeiro-ministro britânico foi a de que“Não quero conflito na Ucrânia, na Europa e certamente no Reino Unido. Quero estabilidade no Reino Unido. A forma de assegurar essa estabilidade é garantir que somos capazes de defender um acordo na Ucrânia, porque”, enfatizou.Keir Starmer avançou que os líderes deverão voltar a reunir-se a breve trecho para colocar medidas em marcha:Londres chamou para a cimeira deste domingo o presidente francês, Emmanuel Macron, o chanceler alemão, Olaf Scholz, os primeiros-ministros do Canadá, Justin Trudeau, da Polónia, Donald Tusk, e da Itália, Georgia Meloni, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, e os presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, Ursula von der Leyen e António Costa.

c/ agências internacionais