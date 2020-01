Temperatura da última década no valor mais elevado de sempre

As temperaturas dos últimos dez anos foram as mais elevadas desde que há registos. Desde 1980 que cada década é mais quente do que a anterior, avança esta organização. Uma tendência que se deve manter nos próximos anos por causa dos elevados níveis de gases com efeito de estufa na atmosfera.







A Organização Mundial de Meteorologia apresentou estes dados depois de reunir informação de várias fontes. A temperatura em 2019, concluiu, está 1.1 graus acima da média registada entre 1850 e 1900.





O ano de 2016 continua a ser o mais quente alguma vez registados por causa do impacto que o El Niño teve no globo, com um aquecimento geral com efeitos a longo-prazo.







"A temperatura média global aumentou 1.1 graus desde a era pré-industrial e as temperaturas dos oceanos estão num nível recorde", afirmou o responsável pela Organização Mundial de Meteorologia Petteri Taalas. Diz este responsável que se seguirmos o atual caminho de emissões de dióxido de carbono poderemos ter aumentos da temperatura de 3 a 5 graus até ao final do século.





De acordo com a Organização Mundial de Meteorologia, o problema é ainda maior uma vez que na última década o que se tem verificado é uma redução substancial da camada de gelo, subida do nível do mar, oceanos mais quentes e eventos extremos.





Todas estas situações estão a ter impacto concreto e imediato na saúde dos seres humanos tal como no ambiente.







"O ano de 2020 começou como terminou o de 2019", disse Petteri Taalas. "Infelizmente esperamos ver eventos extremos relacionados com o clima em 2020 e nas próximas décadas".