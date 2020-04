Temperaturas de primavera no Reino Unido levam britânicos para as praias e parques

As temperaturas de Primavera no Reino Unido estão a dificultar a permanência em casa. Muitos não estão a respeitar o isolamento. A polícia britânica teve de fiscalizar as praias e os parques e Governo foi forçado a voltar a pedir aos cidadãos prudência e colaboração neste período sensível.