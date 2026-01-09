Tempestades Goretti e Elli. Centenas de milhares de casas sem eletricidade na Europa

Em França, onde o vento chegou a ultrapassar os 200 quilómetros por hora no noroeste, 380 mil habitações ficaram sem eletricidade esta sexta-feira pelas 05h00 (hora em Lisboa), de acordo com a distribuidora de energia Enedis.



Esta manhã, a empresa estatal francesa de energia EDF avançou que a tempestade Goretti afetou a produção de eletricidade na central nuclear de Flamanville, desligando dois dos reatores após danos numa linha de alta tensão.



Foram cerca de 30 os departamentos franceses afetados pelo mau tempo, incluindo a capital Paris, com ocorrências relativas a quedas de árvores, telhados arrancados ou queda de linhas elétricas. Registaram-se seis feridos ligeiros, de acordo com a agência France-Presse.



No departamento de Manche, que esteve sob alerta vermelho, as escolas estão fechadas esta sexta-feira. Já em Dieppe, o porto foi fechado devido à subida do nível da água, registando-se também "grandes inundações" em Étretat e Fécamp, segundo os autarcas. Cortes de energia no Reino Unido

No Reino Unido, cerca de 57 mil casas permaneciam sem energia na manhã desta sexta-feira, de acordo com a rede elétrica britânica, principalmente no sudoeste de Inglaterra, onde os ventos fortes levaram o Serviço Meteorológico a emitir um alerta vermelho.



Na Inglaterra e País de Gales, as rajadas de vento de quase 160 quilómetros por hora derrubaram árvores e condicionaram o trânsito. Além disso, a British Airways cancelou 25 partidas e aproximadamente 27 chegadas programadas no aeroporto de Heathrow, em Londres. O britânico Met Office alertou que "ondas muito grandes tornarão algumas zonas costeiras muito perigosas".



O tráfego ferroviário no sudoeste da Cornualha foi suspenso na quinta-feira à noite e deverá permanecer afetado durante dois dias, de acordo com a companhia ferroviária nacional.



Entretanto, o Aeroporto de Birmingham, no centro de Inglaterra, reabriu a sua pista "de forma limitada", e o Aeroporto de East Midlands, nas proximidades, retomou as operações após o encerramento durante a noite devido à forte queda de neve.



As autoridades locais estão a desaconselhar as viagens desnecessárias, enquanto dezenas de escolas continuam encerradas no País de Gales, no centro de Inglaterra e em grande parte da Escócia. Alemanha deverá registar -20 graus

Na Alemanha, várias cidades do norte, incluindo Hamburgo e Bremen, encerraram as escolas esta sexta-feira devido à passagem da tempestade Elli, que traz neve e ventos fortes.



A tempestade deve atingir todo o país, afetando particularmente o norte e o nordeste, onde são esperados até 15 centímetros de neve. As temperaturas mínimas devem cair neste fim de semana para -10 graus, chegando mesmo aos -20 graus em algumas localidades, de acordo com o serviço nacional de meteorologia DWD. De acordo com o jornal Bild, os hospitais estão sobrecarregados devido ao número de pacientes vítimas de quedas provocadas pelo gelo.



A empresa ferroviária alemã Deutsche Bahn anunciou a interrupção "pelo menos até ao meio-dia" de sexta-feira do tráfego de comboios de longa distância no norte do país e antecipa grandes perturbações nos próximos dias. Mais de 14 mil funcionários foram mobilizados para limpar a neve e o gelo das plataformas.



A Volkswagen, a maior fabricante de automóveis da Europa, encerrou esta sexta-feira a sua fábrica em Emden (noroeste), onde trabalham oito mil funcionários, avançou o porta-voz Christian Schiebold à AFP.



