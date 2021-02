Tenerife, a outra pérola do Atlântico

Como a Madeira, também Tenerife é conhecida por "Pérola do Atlântico". É a ilha maior do arquipélago canário e tem uma fascinante história geológica antes da primeira presença humana, uma fascinante história humana antes da colonização espanhola e uma natureza rica em espécies que são desconhecidas noutros pontos do mundo.







A natureza, a biodiversidade, o vulcão adormecido do Teide, os vestígios da transumância guanche, tudo isto tem vindo a sofrer nas últimas décadas os efeitos de uma erosão social e ambiental galopante, associada a um turismo de massas desproporcionado. E agora revelam-se também, para cúmulo, as vulnerabilidades estruturais de uma economia baseada na "monocultura do turismo".





Juan Manuel Carmona, biólogo de formação, trabalhou durante onze anos como guia-intérprete noe publicou recentemente um extenso "Guia de senderismo" sobre a ilha de Tenerife. Mas, apesar da sua especialização e da atenção que presta às questões da biodiversidade na ilha maior do arquipélago canário, Carmona acumulou na sua experiência como guia um conhecimento sobre a história dos povos pré-coloniais que alarga e completa o trabalho feito por equipas de pesquisa arqueológica. Desse conhecimento falou também à reportagem da RTP.





A lenda do vulcão Teide



Vestígios arqueológicos dos Guanches



A resistência dos Guanches aos colonizadores