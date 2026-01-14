Mundo
Tensão com Irão. EUA ordenam a soldados que se retirem de base militar no Catar
A Base Aérea de Al-Udeid foi alvo do Irão em junho, depois de os EUA terem atacado as instalações nucleares iranianas.
Alguns soldados da maior base militar dos Estados Unidos no Médio Oriente receberam ordens para deixar o local. A informação foi avançada por fontes diplomáticas a agências internacionais esta quarta-feira, numa altura em que a Administração de Donald Trump tem vindo a considerar tomar medidas contra o Irão.
Segundo as fontes, a ordem para que os militares deixem a Base Aérea de Al-Udeid, no Catar, surge como “precaução”, dada a atual tensão nessa região. Esta base tem cerca de 10.000 soldados americanos.
O Catar afirmou entretanto que foram tomadas medidas preventivas na base aérea, incluindo a partida de alguns funcionários, devido ao aumento das tensões regionais, de acordo com o Gabinete de Imprensa Internacional.
Segundo o Governo catari, as medidas fazem parte de esforços mais amplos para salvaguardar a segurança dos cidadãos e residentes e proteger infraestruturas críticas e instalações militares.
O Irão veio já alertar que é capaz de "retaliar" contra um eventual ataque americano, lembrando os seus ataques de junho no Catar. O aviso foi feito por um conselheiro da líder supremo Ali Khamenei.
Ali Shamkhani escreveu na rede social X que Donald Trump deve lembrar-se do ataque contra a base de Al-Udeid em junho, que provou "a vontade e a capacidade do Irão de retaliar contra qualquer ataque".
