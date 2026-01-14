Tensão com Irão. EUA ordenam a soldados que se retirem de base militar no Catar

Segundo as fontes, a ordem para que os militares deixem a Base Aérea de Al-Udeid, no Catar, surge como “precaução”, dada a atual tensão nessa região. Esta base tem cerca de 10.000 soldados americanos.





O Catar afirmou entretanto que foram tomadas medidas preventivas na base aérea, incluindo a partida de alguns funcionários, devido ao aumento das tensões regionais, de acordo com o Gabinete de Imprensa Internacional.



Segundo o Governo catari, as medidas fazem parte de esforços mais amplos para salvaguardar a segurança dos cidadãos e residentes e proteger infraestruturas críticas e instalações militares.





O Irão veio já alertar que é capaz de "retaliar" contra um eventual ataque americano, lembrando os seus ataques de junho no Catar. O aviso foi feito por um conselheiro da líder supremo Ali Khamenei.





Ali Shamkhani escreveu na rede social X que Donald Trump deve lembrar-se do ataque contra a base de Al-Udeid em junho, que provou "a vontade e a capacidade do Irão de retaliar contra qualquer ataque".



Alguns soldados da maior base militar dos Estados Unidos no Médio Oriente receberam ordens para deixar o local. A informação foi avançada por fontes diplomáticas a agências internacionais esta quarta-feira, numa altura em que a Administração de Donald Trump tem vindo a considerar tomar medidas contra o Irão.