Tensão com Irão. EUA ordenam a soldados que se retirem de base militar no Catar

A Base Aérea de Al-Udeid foi alvo do Irão em junho, depois de os EUA terem atacado as instalações nucleares iranianas.

Joana Raposo Santos - RTP /
Foto: Jose Luis Gonzalez - Reuters

Alguns soldados da maior base militar dos Estados Unidos no Médio Oriente receberam ordens para deixar o local. A informação foi avançada por fontes diplomáticas a agências internacionais esta quarta-feira, numa altura em que a Administração de Donald Trump tem vindo a considerar tomar medidas contra o Irão.

Segundo as fontes, a ordem para que os militares deixem a Base Aérea de Al-Udeid, no Catar, surge como “precaução”, dada a atual tensão nessa região. Esta base tem cerca de 10.000 soldados americanos.

O Catar afirmou entretanto que foram tomadas medidas preventivas na base aérea, incluindo a partida de alguns funcionários, devido ao aumento das tensões regionais, de acordo com o Gabinete de Imprensa Internacional.

Segundo o Governo catari, as medidas fazem parte de esforços mais amplos para salvaguardar a segurança dos cidadãos e residentes e proteger infraestruturas críticas e instalações militares.

O Irão veio já alertar que é capaz de "retaliar" contra um eventual ataque americano, lembrando os seus ataques de junho no Catar. O aviso foi feito por um conselheiro da líder supremo Ali Khamenei.

Ali Shamkhani escreveu na rede social X que Donald Trump deve lembrar-se do ataque contra a base de Al-Udeid em junho, que provou "a vontade e a capacidade do Irão de retaliar contra qualquer ataque".

